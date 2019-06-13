Sergen Yalçın imzayı attı

İstanbul'da bir otelde düzenlenen imza törenine Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleri ve Sergen Yalçın katıldı.

Yalçın, Malatya ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yalçın'ın Malatya camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Adil Gevrek, "Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi olarak yönetim kurulu üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde takımı daha üst seviyelere çıkartacağına inandığımız Sergen hoca ile anlaşmaya vardı. Hayırlı olsun. UEFA Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Lige erken başlayacağız. Hocamız hem lig hem de UEFA'da bize katkı sağlayacağına inandığımız bir hoca. Herkes için hayırlı olsun" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan kulüplerin ligde sıkıntılar yaşadığını ve Yeni Malatyaspor'da bunu yaşamak istemediklerini belirten Sergen Yalçın, "Malatyaspor ile hedeflerimiz bir yerde birleşti. Geçen sezon ligi iyi bitirmiş bir takım var. Biz de kalınan yerden devam etmek istiyoruz. Zor bir dönem bizi bekliyor. Sezonu erken açacağız. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımlar zor sezonlar geçirdiler. Biz bunu yaşamak istemiyoruz. 1 hafta-10 gündür ciddi şekilde oyuncular için konuşuyoruz. Bütün günümüz oyuncu izleyip seçmekle geçiyor. Hem kupa hem lig hem de UEFA'da yarışacağımız için geniş, iyi bir kadroya ihtiyacımız var. Ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Malatyalılar merak etmesinler, Malatyaspor doğru kadroyla sezona girecek. Kimsenin şüphesi olması. Başkan da büyük fedakarlık yapıyor. 7-8 oyuncuyu kadromuza katmak zorundayız. Geçen sezondan da kadroda olan isimlerle birleşimi doğru bir şekilde sağlayıp iyi bir kadro ortaya çıkartmak istiyoruz. Ciddi şekilde konsantre olup daha yukarını yakalama hedefimiz var" ifadelerini kullandı.