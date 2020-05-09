Koronavirüs nedeniyle bir süredir ertelenen ligler arasında olan Güney Kore'de, futbol geri döndü.

IFAB, yıl sonuna kadar oynanacak maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı olacağını ve VAR kullanımı kararının federasyonlara bırakıldığını açıkladı.

Ali Koç'un, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ü yeniden Fenerbahçe formasıyla görmek istediği öğrenildi.

Tolga Ciğerci ile prensip anlaşmasına varan Wolfsburg'un, eski oyuncusu Kruse'yi de kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Wolfsburg, bu kez Kruse'nin peşinde

Sahadaki futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelen Ryan Babel, bu kez Hollandalı politikacı Lillian Marijnissen ile sosyal medya üzerinden kavga etti.

Son günlerde Fenerbahçe'nin transfer politikasıyla ilgili yorumlarda bulunan Acun Ilıcalı, bu kez de sol bek bölgesine alınacak oyuncu hakkında konuştu.

Koronavirüs nedeniyle aylardır evden çıkmayan ve bu süreçte sık sık oyuncu izleyen Sergen Yalçın'ın, Legia Warşova forması giyen 19 yaşındaki Michal Karbownik'i çok beğendiği öğrenildi.

1 Acun Ilıcalı: F.Bahçe'ye sol bekin kralı geliyor Son günlerde Fenerbahçe'nin transfer politikasıyla ilgili yorumlarda bulunan Acun Ilıcalı, bu kez de sol bek bölgesine alınacak oyuncu hakkında konuştu.

2 Luka Jovic'in ayağı kırıldı Sürekli olumsuz haberlerle gündeme gelen Real Madrid'in forvet oyuncusu Luka Jovic'in sağ ayak topuk kemiğinde kırık tespit edildi.

3 Fenerbahçe'den Gökhan Gönül girişimi Ali Koç'un, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ü yeniden Fenerbahçe formasıyla görmek istediği öğrenildi.

4 Babel, Hollandalı politikacıyla tartıştı Sahadaki futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelen Ryan Babel, bu kez Hollandalı politikacı Lillian Marijnissen ile sosyal medya üzerinden kavga etti.

5 Sergen Yalçın istediği sol bek: Michal Karbownik Koronavirüs nedeniyle aylardır evden çıkmayan ve bu süreçte sık sık oyuncu izleyen Sergen Yalçın'ın, Legia Warşova forması giyen 19 yaşındaki Michal Karbownik'i çok beğendiği öğrenildi.

6 Wolfsburg, bu kez Kruse'nin peşinde Tolga Ciğerci ile prensip anlaşmasına varan Wolfsburg'un, eski oyuncusu Kruse'yi de kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

7 Mbappe: Ben Yedder'e de ödül verin Mbappe, Ben Yedder ile aynı gol sayısında olmasına rağmen gol krallığı ödülünün kendisine verilmesinin haksızlık olduğunu söyledi.

8 Messi ve Ronaldo'yla birlikte oynamış 12 futbolcu Dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak gösterilen Messi ve Ronaldo'yla birlikte oynamış 12 isim bulunuyor. Bunların 7'si Arjantinli.

9 Galatasaray'dan Eray Cömert hamlesi Defans bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın, Basel forması giyen Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eray Cömert'in peşine düştüğü öğrenildi.