Sezon sonunda Rebocho ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, genç bir sol bek transferi yapmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok beğendiği 19 yaşındaki oyuncu Michal Karbownik, Polonya'nın Legia Warşova takımında forma giyiyor.
19 MAÇTA 6 ASİST
Yalçın'ın, bu sezon çıktığı 19 maçta 6 asist yapan yetenekli oyuncunun alınması için yönetime rapor verdiği öğrenildi.
47 yaşındaki teknik adamın Karbownik'in ortalarını çok beğendiği ve yaşına rağmen defansif yönünü de oldukça iyi bulduğu belirtildi.
Sergen Yalçın istediği sol bek: Michal Karbownik - İZLE