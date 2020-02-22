Sergen Yalçın: Karius gelecek sezon yok

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kaleci Karius'un durumunu da değerlendirdi.

"SEZON SONU HERHALDE OLMAYACAK"

Yalçın, "Bu konuda çok değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Zaten kiralık geldi, sezon sonu herhalde olmayacak. Benim bildiğim ağır bir maddesi var. Kaleciler de bazen şansız oluyor. İyi kaleciler kötü gol yer. Oyuncuları şu an yargılamanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Elimizdeki bu kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.