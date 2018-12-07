Sergen Yalçın: Kazanmamız gerekiyordu

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BEN OLSAM ATARDIM"

Maç sonu muhabirle Sergen Yalçın arasında ilgin bir diyalog geçti.

Yalçın "Lucas orada gereksiz vuruş yaptı. Plase köşeye vursa zaten kolay gol olacaktı." dedi. Muhabir "Siz orada olsaydınız atar mıydınız?" diye sordu. Serge Yalçın ise "Ben vursam santra yapılmıştı." dedi.

KAÇIRDIĞIMIZ GOL AKILLARA ZARAR

Beşiktaş maçında galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Maçtan önce 1 puan iyi derdim ama oynanan oyundan sonra iyi diyemiyorum. Kazanmamız gereken maçtı. Kazanmamız için pozisyon da bulduk. Son dakikada kaçan pozisyon da akıllara zarar. Skordan memnun değilim. Oyuna baktığımızda biraz değişim yaşıyoruz. Savunma işini çözmüş gibiyiz. Beşiktaş'a pzosiyon vermedik, ben kenardan öyle gördüm, dışarıdan nasıl gözüktü bilmiyorum ama iyiydik. Yavaş yavaş yukarı doğru gidiyoruz. Daha iyi olacağız." dedi.

OYUNCULARIM AYAKTA DURABİLİYORDU

İlk oyuncu değişikliği hakını 83'te kullanmasıyla ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Oyuncu değiştirmeye gerek görmedim. Oynayan oyuncuların hepsi ayakta durabiliyordu. Son anlarda yorgunluk oldu ve o yüzden değişiklik yaptık." ifadelerini kullandı.