Sergen Yalçın: Derbiyi iyi değerlendirmeliyiz

Beşiktaş'ın başında çıkacağı ilk derbi olan Galatasaray karşılaşmasına 3 puan parolasıyla çıkacak Sergen Yalçın oyuncularına, "Kendi oyununuzu oynayın" dedi.

Siyah-beyazlı ekibe geldiği günden beri takımı daha ofansif oynatan ve kazanmaktan başka bir sonucu akla getirmeyen deneyimli teknik adam, aynı arzuyu derbide de görmek istediğini oyuncularına iletti.

"ÇIKIP KENDİ OYUNUMUZU OYNAMALIYIZ"

Bu maçta alınacak galibiyetin sıradan bir üç puan olmadığını da tüm takıma aktaran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Derbi zor geçecek. Galatasaray özellikle ligin ikinci yarısının iyi top oynayan ekiplerinden biri. Fakat rakip kim olursa olsun biz çıkıp kendi oyunumuzu oynamalıyız. Bugüne kadar nasıl oynadıysak yine aynı tempoda ve mutlaka kazanmak için mücadele etmeliyiz. Elbette rakibin önemli isimlerine karşı tedbirler de alacağız. Fakat bizim amacımız savunma değil kazanmak. Bu maçı alırsak ligdeki dengeleri de değiştirmiş olacağız. Böylesine fırsatlar kolay kolay gelmez. Bunu iyi değerlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

DURAN TOP ÇALIŞTIRIYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın, böylesine zorluk derecesi yüksek maçlarda duran topların ne kadar önemli olduğunu da göz önünde bulundurarak, hemen hemen her idman bitiminde takıma duran top çalışması yaptırdı.