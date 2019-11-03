Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor undefined karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 2-2 sona ererken Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesi maça damga vurdu.
SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, hakem Halis Özkahya tarafından önce sarı kart gördü, tepkileri dinmeyince 5 saniye sonra kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
85. dakikada Sergen Yalçın'a yedek kulübesinde şiddetli itirazı nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından önce sarı kart gösterildi. İtirazın devam etmesi üzerine Sergen Yalçın, doğrudan kırmızı kartla ihraç edildi.
Bu karar sonrası Sergen Yalçın'ın sinirlerine hakim olamadığı görüldü.