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Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, kırmızı kart görerek saha dışına gönderildi.

| Haber Merkezi
Sergen Yalçın kırmızı kart gördü
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Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor undefined karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 2-2 sona ererken Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesi maça damga vurdu.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, hakem Halis Özkahya tarafından önce sarı kart gördü, tepkileri dinmeyince 5 saniye sonra kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

85. dakikada Sergen Yalçın'a yedek kulübesinde şiddetli itirazı nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından önce sarı kart gösterildi. İtirazın devam etmesi üzerine Sergen Yalçın, doğrudan kırmızı kartla ihraç edildi.

Bu karar sonrası Sergen Yalçın'ın sinirlerine hakim olamadığı görüldü.

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