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Sergen Yalçın Konyaspor'un başına geçti

Atiker Konyaspor, teknik direktörlük için Sergen Yalçın için anlaştı. Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, Sergen Yalçın'ın Salı günü takımın başında olacağını açıkladı.

Sergen Yalçın Konyaspor'un başına geçti
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Atiker Konyaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildikleri maç sonrası teknik direkter Mehmet Özdilek ile yolları ayırdı.

SERGEN YALÇIN'LA ANLAŞTILAR

Yeşil Beyazlılar, takımın yeni teknik direktörü konusunda fazla beklemedi. Konyaspor, Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı.

G.SARAY MAÇINDA SAHADA

 Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü anlaşmayı sosyal medya hesabından duyururken, "Yönetim Kurulumuz Sergen Yalçın’la prensipte anlaşmış bulunup salı günü takımımızın başında olacaktır." açıklamasını yaptı.

Sergen Yalçın, Konyaspor'un 25. haftada oynayacağı Galatasaray maçında takımın başında olacak.

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