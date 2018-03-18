Sergen Yalçın, Konya'yla ilk kez kazandı

Süper Lig'in 26. haftasında Atiker Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Konya'daki mücadelenin henüz 4. dakikasında ev sahibi takım öne geçti. Ryan Mendes'in hatalı pası sonrasında topla buluşan Samuel Eto'o, hızla ceza alanı içine girdikten sonra sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve yan kale direğine çarpan top ağlarla buluştu.
GOLLER ETO'O VE JAHOVİC'TEN
Devrede skoru korumayı başaran Konyaspor soyunma odasına tek gollü üstünlükle girdi. İkinci 45 dakikada Kayserispor beraberlik için açık aradı ancak Konyaspor rakibine şans tanımadı. 75. dakikada Mehdi Bourabia ikinci sarı kartını gördü ve yeşil-beyazlı ekip maçın geri kalanını 1 kişi eksik oynadı.
Maçın duraklama dakikalarında Kayserispor kalecisi Lung'un ceza sahası dışındaki müdahelesi kırmızı karta sebebiyet verdi. Oyuncu değişiklik hakkı kalmayan konuk ekipte kaleye Sapunaru geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Adis Jahovic 90+4'te maçın skorunu tayin etti.
Son düdükle birlikte kritik mücadelede gülen Sergen Yalçın'ın takımı Konyaspor oldu. Bu sonucun ardından Konya 4 hafta sonra kaza