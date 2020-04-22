Sergen Yalçın listesini hazırladı

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna gelen Sergen Yalçın, karantinada da boş durmuyor.

Koronavirüs nedeniyle liglerin süresiz olarak askıya alındığı şu günlerde 47 yaşındaki teknik adam, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

42 İSİMLİK LİSTE HAZIRLADI

Gözlemcileriyle birlikte gurbetçi ve genç oyuncuları izleyen Sergen Yalçın; 42 kişilik bir liste hazırlayarak, futbol komitesine sundu.

Yönetimin, önümüzdeki günlerde teknik direktör Sergen Yalçın ile bir araya gelerek bu sayıyı önce 10'a indireceği, sonra da 4 ismi kadroya katmayı planladığı belirtildi.