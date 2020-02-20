Sergen Yalçın, Ljajic'i istemiyor

Beşiktaş'ta, gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir toplantı yapan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, ilk olarak 10 numara ve forvet pozisyonlarına transfer istediği öğrenildi.

TAKIMI YÖNLENDİRECEK BİRİ LAZIM

Ljajic'i yetersiz bulan Yalçın'ın, "Takımı yönlendirecek, lider özellikleri olan bir 10 numaraya ihtiyacım var." dediği belirtildi.

FORVET DE İSTİYOR

47 yaşındaki teknik adamın; ayrıca sırtı dönük oynayabilen, arkadaşlarını pozisyona sokabilecek bir pivot santrfor da talep ettiği bildirildi.