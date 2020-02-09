Sergen Yalçın: Lucescu'yla çalışırım

Sergen Yalçın’ı teknik direktörlüğe getirerek, kısa süre içinde camiayı yeniden ayağa kaldırıp, yeni bir dönemin kapısını açan Beşiktaş Yönetimi, Mircea Lucescu’da geri sayıma geçti.

PAZARTESİ GÜNÜ KARAR VERİLECEK

Futbol koordinatörlüğü için düşünülen siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Mircea Lucescu için karar pazartesi günü verilecek.

Lucescu en kötü ihtimalle pazartesi günü Türkiye’ ye gelecek ve Başkan Ahmet Nur Çebi ile masaya oturacak.

Taraflar anlaşırsa imzalar atılacak. Yetmiş dört yaşındaki futbol adamı göreve gelirse altyapının yeniden yapılandırılması ve gurbetçiler başta olmak üzere genç yerli oyuncuların takıma kazandırılması için çalışacak. Lucescu, son olarak A Milli Takım’da yeni bir kadro yapılanmasına gitmişti.

ÜST AKIL OLARAK DEĞERLENDİRECEK

Beşiktaş Yönetimi, Lucescu’yu futboldaki üst akıl olarak değerlendirecek. Siyah-beyazlı kulübün teklifini henüz kabul etmeyen 74 yaşındaki tecrübeli isim, yönetime olumlu yanıt vermesi halinde, transferden alt yapıya kadar birçok konuda yönetimin danışmanlığını yapacak.

Hem futbolun başındaki yönetici Erdal Torunoğulları, hem Teknik Direktör Sergen Yalçın’a hem de alt yapıdaki tüm departmanlara danışmanlık yapacak olan Mircea Lucescu, Beşiktaş’ın geleceğini inşa etmede önemli bir rol üstlenecek.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin uzun süredir göreve getirmek istediği Lucescu ile son pürüzlerin giderilmesi halinde, en kısa zamanda resmi imzalar atılacak.

ÖNCELİĞİ YERLİ OYUNCULAR OLACAK

Siyah-beyazlı kulübün scouting sistemine de destek verecek Lucescu’nun önceliği yerli oyuncular olacak.

EURO 2020’ye doğrudan katılma hakkı kazanan A Milli Takım’a çok sayıda genç yeteneği ilk kez çağıran Mircea Lucescu’yu özellikle scouting konusunda deneyimli olması nedeniyle göreve getirmek isteyen siyah-beyazlıların, Rumen futbol adamı ile çalışacak yerli bir yardımcı ile de anlaşacağı belirtildi.