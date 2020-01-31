Sergen Yalçın maaşların yatırılmasını istedi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı.

Dün statta yapılan görkemli imza töreninin ardından görevine başlayan 47 yaşındaki teknik adam, yönetime ilk talebini iletti.

MAAŞLAR DAHA ÖNEMLİ

Harcama limitindeki sorun nedeniyle devre arası transfer döneminde takviye yapamayan siyah-beyazlılarda maaş sıkıntısı da yaşanıyor.

Futbolcuların birkaç aydır ücretlerini alamadığını öğrenen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile görüşme gerçekleştirdi.

Genç teknik adam, transfer istemediğini, oyuncuların maaşlarının yatırılmasının daha önemli olduğunu söyledi.