Sergen Yalçın: Ozan Tufan çok iyi çalışıyor

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan ve sarı-lacivertli takımda bir daha forma şansı bulamayan Ozan Tufan, yeşil sahalara Alanyaspor'la döndü.

Akdeniz ekibinin teknik direktörü Sergen Yalçın'ın isteği üzerine transfer edilen Ozan Tufan, Süper Lig'de 1.5 yıl aranın ardından forma giydi.

Sergen Yalçın, son olarak kazandıkları Sivasspor maçında şans verdiği Ozan hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"OZAN ÇOK ÇALIŞIYOR 5 KİLO VERDİ"

Bir gazetecinin, Sivasspor maçında Ozan Tufan'ın oyuna alınmasını sorması üzerine Sergen Yalçın, "Villafanez ile Ozan Tufan değişikliğini sakatlıktan dolayı yaptık. Kendisi oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ozan'ın durumu da iyi, yavaş yavaş futbol oynayacak hale geliyor. Biraz zorlanmasına rağmen iyi işler de yaptı. Zamana ihtiyacı var biraz beklemek lazım. Ozan aylardır maç oynamamış bir oyuncu. Fizik, güç olarak herkesin gerisinde. Oynatarak hazırlamak niyetindeyiz. Hazırlanması için oynaması lazım. Çok konsantre ve çok iyi çalışıyor. Geldiğinden beri sürekli ölçümler yapıyoruz. 5 kilo kaybetti. Fazla kilosu kalmadı yani. Hem hazırlanacak hem kilo verecek hem de oyuna dönmek için çaba sarf edecek. İkinci yarıda bize ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

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