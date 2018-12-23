Sergen Yalçın: Ozan'ı almak istiyoruz

Süper Lig'de lider Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın transfer çalışmaları hakkında konuştu.

"OZAN'I FENERBAHÇE'DEN İSTEDİK"

Ozan Tufan'ın genç ve yetenekli bir futbolcu olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "Ozan Tufan'ı almak istiyoruz. Biz gerekli hamleyi yaptık, Fenerbahçe'den haber bekliyoruz. Fenerbaçe oyuncuyu bırakırsa alacağız, şu anda durum nedir bilmiyoruz. Eğer iki taraf için de uygun olursa transfer edeceğiz. Ozan çok değerli bir oyuncu, yaşı henüz çok genç. İki sene öncenin en popüler futbolcusuydu, çok önemli bir orta saha oyuncusu benim için. Oyunsal anlamda bana uygun bir isim." dedi.

Yayıncı kuruluş muhabirinin, "Size gelirse eski Ozan'ı izler miyiz" şeklindeki sorusuna ise Yalçın, "İzlersiniz, izlersiniz. 2 ay sonra 2 sene önceki Ozan'ı görürsünüz" diyerek cevap verdi.