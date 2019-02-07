Sergen Yalçın: Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna ediyoruz

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman döneminde kadro dışı kaldıktan sonra uzun süre yeşil sahalara uzak kalan Ozan Turan, yeniden futbola adapte olmaya çalışıyor.

Sergen Yalçın kendi isteği ile takıma kattığı Ozan Tufan'la özel olarak ilgileniyor.

OZAN'I FUTBOLCU OLDUĞUNA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Yalçın düzenlediği basın toplantısında Ozan'la ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'den kiralanan 23 yaşındaki futbolcunun hazır olmadığını ifade eden Yalçın, "Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz. 13 aydan beri maç oynamamış, çok dışarıda kalmış bir oyuncu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı futbolcu olduğuna biraz da ikna etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.