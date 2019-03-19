Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

3Ozan Kabak: Şenol Güneş çok babacan
Fatih Terim tarafından altyapıdan çıkarılan sonrasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, ilk kez A Milli Takım'a çağrılmasından ardından"İnşallah Şenol Hocam'ın çıkardığı yıldızlardan olurum"dedi.
5Beşiktaş Aziz Behich'i transfer ediyor
Sezon sonunda Adriano ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, sol bekini buldu. Siyah-beyazlılar, Bursaspor'dan PSV'ye transfer olan ancak forma şansı bulamayan Aziz Behich'i kadrosuna katmak istiyor.
10Ersun Yanal'ın transfer planı
Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına başlayan Ersun Yanal, takımdan gönderilecek oyuncuları ve takviye yapılacak bölgeleri belirledi.
1Nazım Sangare'yi yabancı sanan spiker
Şenol Güneş, Nazım Sangare'yi Türk olduğunu bilmediği için aday kadroya çağırmadığını ifade etti. Güneş'in bu açıklamasından sonra akıllara Sangare'nin yayıncı kuruluşa verdiği bir röportaj geldi.
7Beşiktaş Aziz Behich'i transfer ediyor
Sezon sonunda Adriano ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, sol bekini buldu. Siyah-beyazlılar, Bursaspor'dan PSV'ye transfer olan ancak forma şansı bulamayan Aziz Behich'i kadrosuna katmak istiyor.
8Fatih Terim'in soyunma odası konuşması
Galatasaray, Bursaspor maçının ilk yarısını 2-1 geride kapatırken, soyunma odasında bir konuşma yapan Fatih Terim öğrencilerini motive etmeyi başardı.
9Ozan Kabak: Şenol Güneş çok babacan
Fatih Terim tarafından altyapıdan çıkarılan sonrasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, ilk kez A Milli Takım'a çağrılmasından ardından"İnşallah Şenol Hocam'ın çıkardığı yıldızlardan olurum"dedi.