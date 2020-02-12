Sergen Yalçın: Sahada olmak için iyi çalışın

Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın fırtınası devam ediyor...

Siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı Çaykur Rize ve Gaziantep FK maçlarını kazanarak camiaya bambaşka bir hava getiren teknik direktör Sergen Yalçın, futbolculara hocalık değil, adeta kaptanlık yapıyor.

SERGEN HOCA'DAN "BEŞİKTAŞ'A YAKIŞIR ŞEKİLDE OYNAYIN" UYARISI

Gittiği takımlarda futbolcunun dilinden iyi anladığı için başarılı olan siyah-beyazlı hoca, katı kuralları esneterek oyuncularına jest yaptı.

Tesislerdeki kuralları gevşeterek oyuncuların psikolojik olarak rahatlamasını sağlayan Sergen Yalçın, karşılığında ise sahada Beşiktaş’a yakışır şekilde mücadele edilmesini istedi.

"NE YAPACAĞINIZI BİLİYORSUNUZ"

Siyah-beyazlı oyuncularla sadece maçtan bir gün önce taktik toplantı yapan Yalçın’ın, “Sizler zaten profesyonel oyuncularsınız. Neyi yapıp, neyi yapmayacağınızı gayet iyi biliyorsunuz. Benim uyarılarda bulunmama gerek yok. Ben antrenmanlara ve sahaya bakarım. Formayı da hak edene veririm. Sizler de sahada daha iyi olabilmek için çalışmalısınız." dedi

"ŞAMPİYONLUK YARIŞININ İÇİNDE OLMALIYIZ"

Sergen'in ayrıca, "Önümüzde çok zor maçlar var. Bu ligde kimin şampiyon olacağını kestirmek hiç kolay değil. Biz sonuna kadar bu yarışın içerisinde olmalıyız.” diye konuştuğu öğrenildi.