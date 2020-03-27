Sergen Yalçın takımda kalacaklara karar verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'de maçlar ertelenmişti.

Bu nedenle önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya başlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, 7 oyuncunun takımdan ayrılmayacağını belirtti.

CANER ERKİN İLE YOLLAR AYRILIYOR

Ortacizgi.com'un yaptığı habere göre tecrübeli teknik adam, Gökhan Gönül, N'Koudou, Victor Ruiz, Elneny, Atiba, Burak Yılmaz ve Tyler Boyd'un takımda kalmasını istedi.

GÖZLER SÖZLEŞMELERİ BİTEN OYUNCULARDA

Öte yandan Sergen Hoca'nın kararı üzerine gözler sözleşmeleri sona eren Gökhan Gönül ve Atiba'ya çevrildi.

Beşiktaş Yönetimi, her iki oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmeler yapacak.

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eren Mohamed Elneny için ise Arsenal ile yapılan sözleşme gereği 18 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunyor. Siyah beyazlı yönetim, oyuncuyu takımda tutabilmek için yeni formül arayışları içerisine girecek.