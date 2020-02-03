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Sergen Yalçın'dan fizik eleştirisi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, kondisyona yönelik idmanları artıracaklarını söyledi.

| Haber Merkezi
Sergen Yalçın'dan fizik eleştirisi
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Beşiktaş'taki birinci maçını kazanan teknik direktör Sergen Yalçın, ilk sorunu belirledi.

Rize deplasmanında ilk yarıda oynanan oyunu beğenen 47 yaşındaki teknik adam, ikinci 45 dakikadan ise hiç memnun kalmadı.

"FİZİK OLARAK GERİDEYİZ"

Takımın 90 dakikayı kaldıracak fizik gücüne sahip olmadığını belirten Yalçın, “Fizik olarak gerideyiz. Kondisyona yönelik idmanları biraz daha artıracağız.” şeklinde konuştu.

Futbolcuyken idmanlara çıkmayı sevmeyen Yalçın'ın, teknik direktörlükte işini sıkı tutması dikkatlerden kaçmadı.

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