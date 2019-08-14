Sergen Yalçın: Turu geçmek mucize değil

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Lig'i 3'üncü Eleme Turu'nun ikinci maçını Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşı karşıya gelecek. Partizan ile yarın saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda karşılaşacak sarı- siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TELAFİ EDİLMEYECEK BİR SKOR DEĞİL"

Yalçın, Partizan karşısında oynadıkları ilk maçın istedikleri gibi geçemediğini oyunsal anlamda zaafiyetler gösterdiklerini belirterek, "Skor telefi edilemeyecek bir skor değil, skorla ilgili bir telaşımız yok. Son oynadığımız müsabakada oyun anlamında ciddi sıkıntılarımız ve korkularımız vardı. Bundan önce oynadığımız turda da aynı sorunları yaşamıştık. Bir haftalık süreçte bu sorunları minimuma indirme konusunda oyuncularla bireysel, teorik ve oyunsal çalışmalar yaptık" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Yarınki mücadelede ilk hedeflerinin maçı kazanmak olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "Onlara güvenimiz tam, taraftarın da takıma güveni tam olsun. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hedefimiz kazanmak, öncelikle kazanmak istiyoruz, tur atlamak ikinci planda düşündüğümüz şey. İyi ve sağlam bir oyunla müsabakayı kazanmak istiyoruz, tek hedefimiz bu. Çalışmalarımız bu doğrultuda olacak. Oyunsal anlamda da bu çalışmaları yaptık. Yarın tempolu, istekli, arzulu, kazanmak için her şeyini ortaya koyan oyuncu gurubunu herkes sahada görecek. Biz rakibi analiz ettik, iyi çalıştık, oyunculara rakibi anlattık. Sahada yapılması gerekenleri çalıştık. Bazen her şey konuşulduğu veya çalışıldığı gibi olmuyor, maç ortamları farklı oluyor” dedi.

"TURU GEÇMEK BİZİM İÇİN MUCİZE OLMAYACAK"

İlk maçta alınan 3-1’lik skora rağmen turu geçeceklerine inandığını ifade eden Yalçın, “Partizan maçında en büyük sıkıntımız savunma hatalarıydı. Takım savunması ve bireysel savunmada sıkıntılar yaşadık. Takım olarak yapılmaması gereken hatalar yaptık. Tabi ki bunun sorumlusu benim. Oyuncular sahada hata yapıyor ama sonuçta sorumluluk bana ait. Onlarda bizim zaaflarımızdan iyi faydalandılar. Oyuna konsantre olmakta zorlandık. Mücadele olarak, rakipten çok eksik kaldık. Biz ikili mücadelelerde ve temasta rakibe göre eksik kaldık. Biz ilk defa UEFA'da böyle bir tur oynuyoruz, rakibimiz bizden çok daha tecrübeli. Oynayacağımız müsabaka umarım bizim istediğimiz doğrultuda geçer. Kesinlikle turu geçmek bizim için mucize falan değil. Skor abartılı bir skor değil, geri dönüşü olmayacak bir skor değil.

Oyunsal anlamda iyi olur, sahada istediğimiz şeyleri yaparsak tur atlamak bizim için çok daha kolay olur. Bizim yarın için tek isteğimiz sağlam durmak, iyi mücadele etmek, agresif oynamak. Rakipte bir iki tane önlem alınacak oyuncu var. İlk maçta da konuştuk ama beceremedik. Sahanın içerisi çok farklı, dışarıda konuşmayla içeride oynamak çok farklı şeyler. Önlem aldık ama hiç bir şey istediğimiz gibi gitmedi.

Yarın için gerekli önlemleri aldık, oyun anlayışımızı belirledik. Nasıl oynayacağımız oyunculara net anlattık ve sahada gösterdik. Yarın her şey bizim istediğimiz gibi olur diye umuyoruz. Güçlü bir oyunla turu atlayacak pozisyonda olmak istiyoruz. Geçemesek de oynadığımız oyunla ilerisi için herkese umut vadetmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.