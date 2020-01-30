Sergen Yalçın: Umutsuzluğa gerek yok, toparlanacağız

Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın dönemi resmen başladı.

Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen 47 yaşındaki teknik adam, dün ilk antrenmanına çıktı.

"TOPARLANACAĞIZ"

Oyuncularla tanıştıktan sonra bir konuşma yapan Yalçın, "Ligde hak etmediğimiz bir yerdeyiz. Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Hiçbir şey bitmiş değil, toparlanacağız." dedi.

"YÜKÜMÜZ ÇOK AĞIR"

Beşiktaş'a teknik direktör olarak dönmesi hakkında da konuşan genç teknik adam, "Sorumluluğum çok büyük, yükümüz çok ağır. Çok çalışarak başaracağız." ifadelerini kullandı.