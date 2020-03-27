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Sergen Yalçın yapılacak transferler hakkında konuştu

Önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Dört bölgeye transfer düşünüyorum" dedi.

| Haber Merkezi
Sergen Yalçın yapılacak transferler hakkında konuştu
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Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada evinde vakit geçiren Sergen Yalçın, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak istediklerini belirten 47 yaşındaki teknik adam, 4 bölgeye transfer yapmayı düşündükleri söyledi.

Yalçın ayrıca, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Karius'un yerine de ikisi yerli dört kaleci izlediklerini duyurdu.

İşte Yalçın'ın sözleri:

"YÖNETİME RAPOR SUNACAĞIM"

“Önce sağlık diyoruz ama hayat devam ediyor. İşimizi düşünmek zorundayız. Şu anda kafamda dört bölgeye transfer düşünüyorum. Karius’un yerine scout ekibimizin izlediği dört kaleci var; ikisi yerli. Önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir transfer raporu hazırlayıp yönetime sunacağız."


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