Sergen Yalçın yapılacak transferler hakkında konuştu

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada evinde vakit geçiren Sergen Yalçın, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak istediklerini belirten 47 yaşındaki teknik adam, 4 bölgeye transfer yapmayı düşündükleri söyledi.

Yalçın ayrıca, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Karius'un yerine de ikisi yerli dört kaleci izlediklerini duyurdu.

İşte Yalçın'ın sözleri:

"YÖNETİME RAPOR SUNACAĞIM"

“Önce sağlık diyoruz ama hayat devam ediyor. İşimizi düşünmek zorundayız. Şu anda kafamda dört bölgeye transfer düşünüyorum. Karius’un yerine scout ekibimizin izlediği dört kaleci var; ikisi yerli. Önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir transfer raporu hazırlayıp yönetime sunacağız."