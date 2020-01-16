Sergen Yalçın, Yılmaz Vural'ı geçti

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi son buldu.

Tecrübeli hoca, şu zamana dek çalıştırdığı takımlarda kalma ortalamasında Yılmaz Vural'ı geçerek, bu süreyi iyice aşağıya çekti.

Yılmaz Vural 29 farklı takım çalıştırırken, Sergen Yalçın ise 7 ayrı takımda görev yaptı.

Deneyimli teknik adam Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı takımlar şu şekilde:

"Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantespor, Eskişehirspor, Sarıyerspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdman Yurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Adana Demirspor, Göztepe, Girensunspor."





SERGEN YALÇIN, YILMAZ VURAL'I SOLLADI

29'u ayrı takımlarla olmak üzere 36 kez teknik direktörlük görevi yapan Yılmaz Vural, çalıştırdığı takımlarda ortalama 5.8 ay görev aldı.

Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın ise teknik direktörlüğe başladığı tarihten bu yana 7 farklı takımı çalıştırdı ve her takımda ortalama 5.1 ay görev aldı.

Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlar şöyle:

Gaziantepspor: 19 Kasım 2013 - 25 Mart 2014 (5 ay)

Sivasspor: 23 Ara 2014 - 26 Eki 2015 (10 ay)

Gaziantepspor: 5 May 2016 - 30 Haz 2016 (2 ay)

Kayserispor 11 Oca 2017 - 22 Nis 2017 (4 ay)

Eskişehirspor 31 Tem 2017 - 25 Eyl 2017 (2 ay)

Konyaspor 6 Mar 2018 - 20 Haz 2018 (4 ay)

Alanyaspor 12 Kas 2018 - 31 May 2019 (7 ay)

Y. Malatyaspor 28 Haz 2019 - 15 Oca 2020 (7 ay)