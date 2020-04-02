Sergen Yalçın, yönetime 9 isim verdi

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınması, maddi olarak zor günler geçiren spor kulüplerinin ekonomik sıkıntılarının artmasına neden olacak.
Bu doğrultuda yeni sezon için kadro yapılanmasında genç oyunculara yer vermek isteyen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, yönetime U17 ve U19 ekiplerinden yakından takip ettiği 9 oyuncuyu iletti.
İSİMLER DE BELLİ OLDU
Sergen Yalçın’ın belirlediği listedeki isimler de belli oldu. 47 yaşındaki teknik adamın, takımın gelecekte omurgasını oluşturacak isimler şu şekilde:
Ersin Destanoğlu
Kerem Kalafat
Rıdvan Yılmaz
Erdoğan Kaya
Halil Duman
İlkay İşler
Emre Yıldız
Oğuzhan Akgün
Almos Kaan Kalafat
(Kerem Kalafat)
(Rıdvan Yılmaz)
(Erdoğan Kaya)