Sergen Yalçın, yönetime 9 isim verdi

Tolga Ciğerci, koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen ara nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtti. Tecrübeli oyuncu, "Yükselişe geçtiğim dönemde futbolun durması büyük şansızlık" dedi.

Tolga Ciğerci: Benim için işler tam da yolunda gidiyordu

Galatasaray'da kiralık olarak gönderilen Diagne, Babel ve Ozornwafor'un takıma dönüşü, hem yabancı oyuncu sayısında hem de mali anlamda sarı-kırmızılıları zor durumda bırakacak.

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ta yönetim, yabancı futbolculardan maaşlarında indirime gitmelerini istedi. Ancak oyuncular, bu öneriyi kabul etmedi.

Boca Juniors forması giyen Carlos Tevez, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Virüs en çok yoksul mahalleleri vuruyor, biz futbolcular olarak yardım etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Belçika Pro Lig'in yönetimi, lige devam edilmeyeceğini ve Club Brugge'ün şampiyon kabul edildiğini Belçika Futbol Federasyonu'na bildirdi. Federasyonun da bu öneriyi onaylayacağı öğrenildi.

Avrupa'da devam eden tek lig olan Belarus Ligi'nde bu hafta atılan en güzel golleri, sizler için derledik.

Beşiktaş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin Türk lirası bağışlama kararı aldığını açıkladı.

1 G.Saray yönetimi personelin maaşını kesti Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Galatasaray yönetiminin, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitmesi tepki topladı.

2 Galatasaray'da kiradan dönecekler can sıkıyor Galatasaray'da kiralık olarak gönderilen Diagne, Babel ve Ozornwafor'un takıma dönüşü, hem yabancı oyuncu sayısında hem de mali anlamda sarı-kırmızılıları zor durumda bırakacak.

3 Dybala: Ronaldo'ya senden nefret ediyoruz dedim Dybala, Ronaldo ile ilk tanıştığında kendisine neler söylediğini anlattı. Arjantinli yıldız, "Beni çok şaşırttı aslında, daha farklı biri olmasını bekliyordum" dedi.

4 Muriç'in menajeri: Birkaç İtalyan kulübüyle görüştük Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, Kosovalı golcünün transferde önceliğinin İtalya olduğunu söyledi.

5 Chamberlain evde sıkılmadığını söyledi Liverpool'un başarılı oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, koronavirüs nedeniyle yaşadığı karantina sürecinde kız arkadaşıyla güzel vakit geçirdiğini söyledi.

6 Şenol Güneş, 1 milyon TL bağışta bulundu Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağış yaptı.

7 Yabancı futbolcular maaş indirimine karşı çıktı Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ta yönetim, yabancı futbolculardan maaşlarında indirime gitmelerini istedi. Ancak oyuncular, bu öneriyi kabul etmedi.

8 Belçika'da Club Brugge şampiyon ilan edildi Belçika Pro Lig'in yönetimi, lige devam edilmeyeceğini ve Club Brugge'ün şampiyon kabul edildiğini Belçika Futbol Federasyonu'na bildirdi. Federasyonun da bu öneriyi onaylayacağı öğrenildi.

9 Tolga Ciğerci: Benim için işler tam da yolunda gidiyordu Tolga Ciğerci, koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen ara nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtti. Tecrübeli oyuncu, "Yükselişe geçtiğim dönemde futbolun durması büyük şansızlık" dedi.