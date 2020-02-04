Sergen Yalçın'dan Caner Erkin'e: İşine odaklan

Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına Rize'de çıkan Beşiktaş, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün attığı gollerle rakibini mağlup etmeyi başarmıştı.

İstanbul'a döndükten sonra maç analizi yapan genç teknik adam, sürekli olarak hakeme itirazlarda bulunan Caner Erkin'i ikaz etti.

10 SARI, 1 KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu sezon forma giydiği 26 resmi karşılaşmada tam 10 sarı ve 1 kırmızı kart gören tecrübeli sol beki sakin olması yönünde uyaran Yalçın'ın, oyuncusuna, "Çok fazla kart görüyorsun. Agresif tarzın takıma zarar veriyor. Sahaya çıktığında hakemle uğraşma, sadece işine odaklan. Senden tek istediğim bu." dediği öğrenildi.