Sergen Yalçın'dan Çebi'ye ilginç cevap

Abdullah Avcı'nın görevine son veren Beşiktaş yönetimi, takımın başına kulübün efsane ismi Sergen Yalçın'ı getirmişti.

Vodafone Park'ta düzenlenen görkemli imza töreniyle göreve resmen başlayan 47 yaşındaki teknik adamın, Başkan Ahmet Nur Çebi'yle yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

"AVUKATLAR GELSİN İMZAYI ATARSIN"

İmza için kulübe tek başına gelen Yalçın'ın Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa hemen imzalayıp işe başlayalım." dediği, Çebi'nin ise "Avukatlar geldikten sonra imzayı atarsın." şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

"NE AVUKATI CİNAYET Mİ VAR?"

Çebi'nin bu sözleri üzerine "Ne avukatı Başkan, cinayet mi var?" diyen Yalçın, Beşiktaş'la para konuşmayacağını göstermiş oldu.

Genç teknik adamın bu tavrı karşısında çok şaşıran Çebi'nin, yanında bulunan yöneticilere "Sergen boşuna efsane olmamış." dediği belirtildi.