Sergen Yalçın'dan Falcao önlemi

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, rakibin iki oyuncusunu hedefine aldı.

Başarılı teknik adam, Burak Yılmaz'dan Marcao'ya yakın oynamasını istedi.

FALCAO'YA ÖZEL ÖNLEM

Marcao'nun bireysel hataya yatkın olduğunu düşünen teknik heyet, Burak'ın savunma arkasına koşularını bu alanda daha rahat gerçekleştirebileceğini düşünüyor.

Yalçın ve ekibi, savunmada ise en ciddi görevi Mohamed Elneny'ye verdi. Mısırlı oyuncudan rakip atağa kalktığında takımın üçüncü stoperi gibi Vida ve Ruiz'in arasına dahil olmasını isteyen genç hoca Falcao'yu, Elneny ile markaja alacak.