Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a tepki

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, geriye düştüğü maçta Atiker Konyaspor'u Gomis ve Sinan Gümüş'ün golleriyle 2-1 mağlup ederek derbi öncesi kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konyaspor'un başında ilk maçına çıkan Sergen Yalçın, mücadelenin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

"KENARDA ŞOV YAPTILAR"

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"Çalışmak için çok zamanımız olmadı ama ilk 45 dakika planladığımız gibi gitti. Özellikle savunma anlamında çok iyi bir 45 dakika oynadık, ilk yarı oyunu bitirebilirdik pozisyonları değerlendirebilseydik.

Bir kaybetmek var, bir de savaşarak kaybetmek var. Benim takımım savaşarak kaybetti. Bu bizim için, bundan sonrası için iyi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum ama skor istediğimiz gibi olmadı.

Seyirci baskısı, kenarda kendini yere atanlar, şov yapanlar... Böyle bir ortam var ülke futbolunda. Galatasaray yedek kulübesinde her pozisyonda 20 kişi sahaya girdi. İlk verdiği penaltı, böyle uyduruk penaltı olur mu! İlk atakta penaltı veriyorsun. Tamamen stadın baskısıyla verilen bir penaltı."