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Sergen Yalçın'dan Gökhan'a psikolojik destek

Ozan Tufan'ın performansını artıran Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan gönderilen Gökhan Töre'yi de yeniden futbola döndürdü.

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Sergen Yalçın'dan Gökhan'a psikolojik destek

UEFA Avrupa Ligi 2. tur eleme turunda Yeni Malatyaspor, deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup ederken Gökhan Töre'nin performansı dikkat çekti.

Beşiktaş yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan ve uzun süredir futboldan uzak kalan Töre, yeniden futbola dönebilmek için Malatyaspor'un yolunu tutmuştu.

Olimpija Ljubljana maçına yedek başlayan yetenekli futbolcu, Fofana'nın yerine 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Mücadelede etkili performans ortaya koyan Töre, takımına turu getiren golün asistini yaptı.

27 yaşındaki futbolcuyla sık sık toplantı yapan teknik direktör Sergen Yalçın, böylece Ozan Tufan'ın ardından Gökhan Töre'yi de Türk futboluna kazandırmış oldu.

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