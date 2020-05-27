Sergen Yalçın'dan komando eğitimi

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş, takımın başına siyah-beyazlı taraftarların da çok istediği Sergen Yalçın'ı getirmişti.

Devre arası transfer döneminden bu yana Kartal'ın başında olan Sergen Yalçın'ın hocalık kariyerinin, futbolculuk hayatından bir hayli uzak olduğu öğrenildi.

Futbolculuk döneminde rahatlığıyla bilinen 47 yaşındaki teknik adamın, antrenörlüğü ise adeta futbolculara kök söktürüyor...

ATİBA BİLE ŞİKAYETÇİ

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından 12 Haziran'da liglerin devam edeceğinin açıklanması üzerine, teknik heyetiyle birlikte bir çalışma programı hazırlayan Yalçın'ın bu temposu, takımın en çalışkan ismi olan Atiba'ya bile fazla geldi.

Kanadalı oyuncunun, ''Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri komando eğitim merkezi gibi oldu. Sabah 2 saat çalıştıktan sonra 3 saat uyuyor, dinleniyoruz ardından 2 saat taktik, sistem ve şut çalışması ile nefeslerimiz kesiliyor.'' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

7 KARŞILAŞMADA 1 KEZ MAĞLUP OLDU

Beşiktaş'ın başında 7 karşılaşmaya çıkan Sergen Yalçın; bu maçlarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 de beraberlik aldı.