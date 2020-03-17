Sergen Yalçın'dan takıma izin yok

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele golsüz beraberlikle sona ermişti.

Siyah-beyazlıların derbideki futbolundan memnun kalmayan teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına koronavirüs izni vermeyerek idmanları sürdürdü.

"BEŞİKTAŞ BU KADAR MAHKUM OYNAYAMAZ"

Dün yapılan çalışma öncesinde futbolcularıyla yaptığı toplantıda derbideki hataları aktaran Yalçın, topla oynama üstünlüğünü rakibe kaptırdıklarını söyledi.

Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Rakip kim olursa olsun Beşiktaş bu kadar mahkum oynayamaz. G.Saray karşısında daha istekli oynamalıydık. Topla oynama üstünlüğünü rakibe kaptırdık. Neden bu kadar top kaybı yaptık ve sahamıza çekilmek zorunda kaldık, bunu çözmemiz gerekiyor."