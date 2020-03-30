Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması: Kim istemez

Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncu Zafer Algöz'le canlı yayında konuştu.

"BENİM OLUR DEMEMLE OLACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabına oyuncu Zafer Algöz ile birlikte katılan Yalçın, Brezilyalı futbolcunun çok yetenekli bir isim olduğunu belirterek, "Futbolculuğu ile ilgili söylenecek bir şey yok. Yeteneği müsait, orta sahada oynayıp ofansif katkı yapan, ceza sahasına giren, sonuçlandıran, skor katkısı yapan, maç kazandıran bir oyuncu. Talisca'yı kim takımda görmek istemez. Şartlar şu anda çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Ne olacağı da belli değil. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek. Benim olur dememle olacak bir şey olmadığı için pek de bir şey söyleyemiyorum. Keşke alabilsek." diye konuştu.

"ÖYLE KOLAY İŞLER DEĞİL BUNLAR"

Taraftarların kendisine Talisca gibi birçok ismi "Alalım" diye mesaj attığını kaydeden Sergen Yalçın, "Her istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Biz de isteriz Fabri'yi alalım, öbürünü de alalım diye. Talisca'nın Çin'de kazandığı parayı Türkiye'de ödeyecek takım zor bulunur. Bu işler öyle kolay değil. O gitsin bu gitsin diyorlar. Play-Station'da takımlar kuruluyor ya, normal hayatı da öyle zannedenler var." değerlendirmesinde bulundu.