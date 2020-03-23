Sergen Yalçın'dan tesiste çalışma taleplerine veto

Akhisarspor'un tesislerinde kalan Yılmaz Vural, futbolcuları antrenmana çağırdı. Dışarıdan gelecek olan oyuncular, 67 yaşındaki hoca için büyük risk taşıyor.

Ahmet Nur Çebi, liglerin tescil edilmesine karşı olduğunu, ancak bu sezonun yok sayılabileceğini söyledi.

Geçirdiği kaza nedeniyle yatağa bağlı bir halde yaşamını sürdüren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher için koronavirüs alarmı verildi.

Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak, koronavirüse yakalandı. Albayrak çifti, özel bir hastanede karantina altına alındı.

Koronavirüs nedeniyle İtalya'dan ayrılan Zlatan İbrahimovic'in, Milan'a geri dönmeyeceği öğrenildi. Yıldız futbolcunun, kariyerine teknik direktör olarak devam etmesi bekleniyor.

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Ronaldo'nun test sonuçları negatif çıktı

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını spor camiasını da etkilemiş, bazı sporcuları da es geçmemişti. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun da tabi tutulduğu testin sonucu, hayranlarını sevindirdi.