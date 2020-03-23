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Sergen Yalçın'dan tesiste çalışma taleplerine veto

Sergen Yalçın'ın belirlediği idman programı çerçevesinde evlerinden hazırlıklarını sürdüren birkaç ismin, Nevzat Demir Tesisleri'ne gidip antrenmanlarına orada devam etmek istedikleri ortaya çıktı.

| Haber Merkezi
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Süper Lig'e koronavirüs sebebiyle ara verilmesinin ardından siyah-beyazlılar'da futbolcular, çalışmalarını evden yapmaya başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği idman programı çerçevesinde evlerinden hazırlıklarını sürdüren birkaç ismin, Nevzat Demir Tesisleri'ne gidip antrenmanlarına orada devam etmek istedikleri bildirildi.

İZİN ÇIKMADI 

Bu taleplerini yönetime ileten oyunculara ise Sergen Yalçın'dan izin çıkmadı.

Siyah-beyazlı idarecilerin, virüs riski sebebiyle tesislerin kapalı kalmaya devam edeceğini söylediği belirtildi.

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