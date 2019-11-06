Sergen Yalçın'ın alacağı ceza

Kasımpaşa ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında oynanan Süper Lig mücadelesi 2-2 sona ererken, Malatya ekibinde deneyimli teknik adam Sergen Yalçın kırmızı kartla oyundan atıldı.

3 FARKLI İHLALDEN SEVK EDİLDİ

Malatya'nın başında başarılı bir sezon geçiren Sergen Yalçın, Kasımpaşa mücadelesinde hakem Halis Özkahya tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Adeta çılgına dönen ve hakemin üzerine yürüyen Sergen'i, yardımcıları zor sakinleştirdi.

47 yaşındaki hoca, "sportmenliğe aykırı hareketi", "hakareti" ve "tedbire uymaması" nedeniyle 3 farklı ihlalden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Disiplin Talimatları uyarınca Sergen Yalçın'ın, 7 maç ile 18 maç arası ceza alması söz konusu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 04.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."