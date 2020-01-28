Sergen Yalçın'ın alacağı maaş

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başlıyor.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, dün görüştüğü Sergen Yalçın'la anlaşma sağladı.

6 MİLYON LİRA ALACAK

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden biri olan ve taraftarın ısrarla takımın başına gelmesini istediği 47 yaşındaki hoca, bugün resmi olarak duyurulacak.

Maddi olarak zorda olan ve henüz transfer bile yapamayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'la Avcı'ya ödenen paranın yarısı kadar maaş verilecek.

Abdullah Avcı ile sezon başında yıllık 12 milyon lira maaş karşılığında 3 senelik sözleşme yapılmıştı.

Yalçın ise kulübün içinde bulunduğu duruma da göz önüne aldı ve 6 milyon TL maaşı kabul etti.