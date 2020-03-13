Sergen Yalçın'ın derbi kadrosu şekilleniyor

Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi için siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Türk Telekom Arena Stadı'na 3 puan parolasıyla çıkacak olan başarılı teknik adamın, Boateng'e 11'de forma vereceği, Ljajic'i ise hamle oyuncusu olarak düşündüğü öğrenildi.

SAKATLIK YAŞANMAMASI KONUSUNDA UYARIYOR

Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; güçlü fiziği nedeniyle Boateng'le maça başlamayı düşünen Yalçın, yorgun savunma karşısında daha üretken olacağını düşündüğü için ise Ljajic'i, ikinci yarıda oyuna almayı planlıyor.

Derbide ikinci yarıda yorgunluktan dolayı düşecek tempoyu Ljajic'le kendi lehine çevirmek isteyen Yalçın, Sırp oyuncuya Ankaragücü karşısında olduğu gibi 'Kaleyi gördüğün yerden vur' emrini verdi.

Siyah-beyazlı hoca, sağ kanadı ise Jeremain Lens'e verecek.

Sergen Yalçın, Ljajic'in yanı sıra Boyd ve Diaby'yi de hamle oyuncuları olarak sahaya sürmenin hesaplarını yapıyor.

Atiba ve Elneny'yi hücum hattı arkasında görevlendirecek olan Yalçın, kurmaylarının hazırladığı Galatasaray analizini ise bugünden itibaren takımla paylaşmaya başlayacak.