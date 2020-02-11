Sergen Yalçın'ın istemediği futbolcular

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, yönetime ilk raporunu sundu.

Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan 47 yaşındaki teknik adam; Atiba, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sözleşmelerinin uzatılmasını istedi.

KARİUS, DİABY VE REBOCHO YOLCU

Karius, Diaby ve Rebocho'nun yetersiz olduğunu belirten genç teknik adam, bu 3 isimle sezon sonunda yolların ayrılmasını talep etti.

ELNENY BELİRSİZ

Öte yandan Yalçın, Arsenal'den kiralık olarak alınan Elneny'den memnun kalsa da yönetim, yüksek bonservis bedeli nedeniyle Mısırlı oyuncuyla yola devam etmeye sıcak bakmıyor.

Yalçın'ın, oyuncularla ilgili ilk raporunu kısa tuttuğu ve önümüzdeki aylarda bu listenin daha da uzayabileceği belirtildi.