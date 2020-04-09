Sergen Yalçın'ın yeni gözdesi Kevin Bua

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ligler askıya alınmış ve sporcular ile antrenörler de zamanlarını evlerinde geçirmeye başlamıştı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ise yeni sezon için kadro yapılanması çalışmalarını evinden sürdürüyor.

İNTERNETTEN BEĞENDİ

Transfer yapılmasını istediği bölgeler için hazırlayacağı futbolcu listesine izlediği videolarla karar veren Yalçın'ın son gözdesi Basel forması giyen 26 yaşındaki Kevin Bua oldu.

İsviçre Ligi'nde bu sezon 19 karşılaşmada 4 gol ve 6 asist, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 3 gol ve 2 asist yapan oyuncu, Sergen Yalçın'ın transfer listesine eklendi.

BASEL İLE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

26 yaşındaki oyuncunun İsviçre ekibiyle bu sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması ise siyah-beyazlılar için avantaj olacak.

Beşiktaş Yönetimi, bu transferi imza bedeli ödemeden bitirmek istiyor.

Beşiktaş'ın istediği Bua'nın şık hareketleri - İZLE