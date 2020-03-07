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Sergen Yalçın'la Orgill arasında gerilim

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği maçın ilk yarısında Orgill'in N'Koudou'ya müdahelesine sinirlenen Sergen Yalçın, saha içine girdi. Yardımcı Antrenör Çağdaş Atan ise Yalçın'ı sakinleştirdi.

| Haber Merkezi
Sergen Yalçın'la Orgill arasında gerilim
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Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Maçın 19. dakikasında Orgill, N'Koudou'ya sert bir faul yaptı. Bu müdahaleye sinirlenen Sergen Yalçın saha içine girip Jamaikalı oyuncuya tepki gösterdi.

ÇAĞDAŞ ATAN SON ANDA ARAYA GİRDİ 

Orgill de Yalçın'a karşılık verince saha içinde gerginlik yaşandı. Yardımcı Antrenör Çağdaş Atan, Sergen Yalçın'ı "Haftaya derbi var hocam, gel hocam" sözleriyle sakinleştirdi.

Arda Kardeşler de Orgill ve Sergen Yalçın'a sarı kart gösterdi.

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