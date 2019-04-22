Sergio Busquets MLS yolcusu

La Masia'da yetişen ve altyapıdan bu yana Barcelona için ter döken 30 yaşındaki Sergio Busquets ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, deneyimli futbolcunun David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transfer olabileceğini yazdı.

Sergio Busquets ise geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, Barcelona'daki zamanını doldurduktan sonra MLS'e gidebileceğinin sinyallerini verdi.

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham, 2018'in Ocak ayında Inter Miami CF'i kurmuş ve kulüp için büyük bir yatırım yapmıştı.

MLS'e transfer ihtimali konuşulan Sergio Busquets'in Barcelona'daki mevcut sözleşmesi 2023'te sona eriyor.