Sergio Conceiçao: Galatasaray maçında iyi sonuç alacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Porto'da teknik direktör Sergio Conceiçao, Portimonense maçının ardından konuştu.

Sergio Conceiçao, Şampiyonlar Ligi'nde üst turu garantilemelerine rağmen Galatasaray karşısında da iyi bir sonuç hedeflediklerini dile getirdi.

Porto'nun Portimonense'yi 4-1 yendiği maçın ardından konuşan Sergio Conceiçao, Galatasaray ile oynayacakları maçla ilgili ''Bizler Porto'yu temsil eden profesyonel insanlarız. Salı günü de böyle olacak. İlk sırada garantiledik, bu doğru ama Galatasaray karşısında sahaya yine iyi bir sonuç almak için çıkacağız'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray, 11 Aralık Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda Porto ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım kazanması halinde, diğer maçın sonucundan bağımsız olarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.