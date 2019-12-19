Sergio Ramos, El Clasico rekoru kırdı

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, El Clasico tarihine geçti.
Camp Nou'da Barcelona'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkan yıldız savunmacı kariyerindeki 43'üncü El Clasico maçına çıktı ve bu alanda rekor kırdı.
43. KEZ EL CLASİCO'DA
42 kez El Clasico oynayan Manuel Sanchis, Paco Gento ve Xavi Hernandez'i geride bırakan Sergio Ramos rekorun yeni sahibi oldu. Öte yandan Lionel Messi de kariyerindeki 42'nci El Clasico maçına çıktı.
Real Madrid'de 15. sezonunu geçiren 33 yaşındaki Sergio Ramos kariyerindeki ilk El Clasico deneyimini 2005-06 sezonunda yaşamış ve Camp Nou'da oynanan maçı Barcelona 3-0 kazanmıştı