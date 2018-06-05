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Sergio Ramos: Firmino şimdi benim yüzümden grip olur

Şampiyonlar Ligi finalinde Salah ve Karius'u sakatlayan Sergio Ramos, iddialar üzerine ilginç bir yanıt verdi.

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Sergio Ramos: Firmino şimdi benim yüzümden grip olur

Şampiyonlar Ligi finalinde Salah'ı sakatlayan, yaptığı darbe ile Loris Karius'ta beyin sarsıntısı yaratan Real Madrid'in İspanyol defans oyuncusu Sergio Ramos, bilerek futbolcu sakatladığı iddiaları üzerine konuştu.

FİRMİNO'NUN BENİM YÜZÜMDEN GRİP OLMASINI BEKLİYORUM

Karius'u maç içinde sakatlayacak bir şey yapmadığını ve suçlandığını belirten Ramos, ''Salah ile ikili mücadeleye girdik, kolu yerde kaldı sakatlandı. Bilerek sakatladığımı söylediler. Kalecinin benle çarpışması sonrasında beyin sarsıntısı geçirdiği söyleniyor. Artık Firmino'nun da benim yüzümden grip olduğunu söylemesini bekliyorum.'' dedi.

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