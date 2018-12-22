Sergio Ramos: Her şeyi Mourinho olmadan kazandık

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun Real Madrid'e döneceği iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanyol futbolcu, Jose Mourinho iddiaları üzerine konuşurken ''5 yıldır Mourinho olmadan devam ediyoruz ve siz medya hala onun hakkında konuşuyorsunuz. Mourinho, sadece piyasadaki yüksek seviyedeki teknik direktörlerdne birisi. Biz her şeyi kazandık ama siz hala onun hakkında konuşuyorsunuz. Takımın başında Solari var ve ona saygı duymak zorundasınız.'' sözlerini kullandı.

Jose Mourinho, Real Madrid'den ayrıldığı dönemde Sergio Ramos ile sorunlar yaşamıştı. İspanyol basını, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Mourinho'yu takımın başına tekrar getirmek istediğini ancak Ramos'un karşı çıktığını iddia etmişti.