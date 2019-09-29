Sergio Ramos: Hücumda hiç boşluk bırakmadılar

La Liga'da Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalan Real Madrid'de Sergio Ramos, sonuçtan mutlu olmadıklarını vurguladı.

Savunma performanslarını öven Ramos, "Atletico Madrid ile oynamak her zaman zordur. İspanya'nın en zor atmosferlerinden birinde oynadık ve burada gol yememek önemliydi. Ancak hücumda da fırsat bulamadık ve çünkü hiç boşluk bırakmadılar" dedi.

"DOĞRU YOLDAYIZ"

Sonuçtan mutsuz olduklarını dile getiren tecrübeli savunma oyuncusu, "Savunma üzerine çok çalışıyoruz. Çabamızın sahaya yansıması iyi. Bence doğru yoldayız. Ancak sonuçtan mutsuzuz çünkü üç puan almak istiyorduk" ifadelerini kullandı.

Maçın hakemine de değinen Ramos, "Hakemle bazı sorunlar yaşadık. Atletico Madrid daha çok faul yapmasına rağmen, biz daha fazla kart gördük" şeklinde konuştu.