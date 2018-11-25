Sergio Ramos kadrodan şikayetçi

La Liga'da Eibar'a 3-0 mağlup olan Real Madrid'de tecrübeli oyuncu Sergio Ramos, kadro kalitesini yetersiz bulduğuna dair ifadeler kullandı.

Geçtğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi'ni alarak kapatan eflatun-beyazlılar, bu sezona teknik direktörü Zidane ve süper starı Cristiano Ronaldo'suz başladı.

İlk olarak Atletico Madrid'e Süper Kupa'yı kaptıran Real Madrid, La Liga'ya da kötü bir başlangıç yaptı.

Son olarak Eibar'a deplasmanda 3-0 yenilen Real Madrid, bu sezon 5. mağlubiyetini aldı ve puan cetvelinde 6. sıraya geriledi.

ARTIK KENDİMİZİ ELEŞTİME ZAMANI GELDİ

Real Madrid'in İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos, 3-0'lık Eibar mağlubiyeti sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

Rakibi tebrik ederek sözlerine başlayan Ramos, "Eibar zayıf yönlerimizden faydalandı. Artık kendimizi eleştirme zamanı geldi. Gereken düzeyde değil. Mazeret üretmeye gerek yok. Rakibin arzusuna cevap veremezseniz, sonuç böyle olur" dedi.

LİGDEKİ KONUNUMUZ HER ŞEYİ ANLATIYOR

"Kadro kaliteniz yeterli mi?" sorusunu yanıtlayan Ramos, "Ligdeki konumumuz belli. Bence çok şey anlatıyor" ifadelerini kullandı.

La Liga'da ilk 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle 20 puan toplayan Real Madrid, 6. sırada yer alıyor.