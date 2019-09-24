Sergio Ramos: Ödül isteseydim, tenis oynardım

Real Madrid'in tecrübeli stoperi Sergio Ramos, FIFA tarafından tarafından düzenlenen 'The Best' ödül töreninde konuştu.

Yılın 11'inde kendisine yer bulan Ramos, "Futbol dünyasında forvetler daha çok göze çarpıyor. Biz savunmacılar pis işleri yapıyoruz. Bireysel ödüller kazanmak isteseydim, tenis oynardım. Önemli olan takımın kupalar alması" dedi.

"REAL MADRİD İLE KUPA KAZANIP BURADA OLMAYI TERCİH EDERDİM"

Real Madrid'den iki oyuncunun en iyi 11'de olmasına yorum yapan Sergio Ramos, "En başarılı sezonumuz olmamasına rağmen, Real Madrid'den oyuncuların yer alması güzel bir şey. Ancak Real Madrid ile kupa kazanıp, burada olmamayı tercih ederdim" şeklinde konuştu.

"MARCELO DÜNYANIN EN İYİ SAVUNMACILARINDAN BİRİ"

Marcelo'nun yılın 11'inde olmasından dolayı yapılan eleştirilere de yanıt veren İspanyol stoper, "Marcelo dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri. Herkes yorum yapabilir. Herkesi memnun edemezsiniz" dedi.