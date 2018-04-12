Sergio Ramos'a ceza kapıda

Santiago Bernabeu'da maçın ilk 45 dakikasını tribünden takip eden Sergio Ramos, ikinci yarı stat tünelinde görüntülendi. UEFA delegesi hakemin Ramos'u rapor etmesi durumunda yarı İspanyol oyuncu, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını kaçıracak.

Juventus Teknik Direktörü Allegri, Real Madrid'e turu getiren penaltı düdüğünde Ramos'a gösterdiği tepki de kameralara yansıdı. Real Madrid daha önce buna benzer bir olayı yaşamıştı. Madrid ekibi, 2014'te Lizbon'da tarihinin 10. Şampiyonlar Ligi kupasını Atletico Madrid'i 4-1 mağlup ederek kucaklarken, cezalı Xabi Alonso saha girmiş ve bir sonraki sezonun ilk maçında ceza almıştı.