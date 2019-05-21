Serhat Akın: Slimani'yi kimse dövmüyor mu

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Serhat Akın, sarı lacivertli takımı eleştiren açıklamalar yaptı. Serhat Akın, Twitch yayınında ilginç açıklamalar yaptı.

Serhat Akın'ın sözleri şöyle:

AZİZ YILDIRIM OLSA İZİN VERMEZDİ

"Ben taraftarım, beni futbol ilgilendirir. Banane WinWin'den. İddia ediyorum, Cocu'yu tutsak Ersun Yanal'dan daha iyi dereceyle bitirdi. Slimani, 4.7 milyon alıyor ve 'En büyük pişmanlığım Fenerbahçe'ye gelmek' diyor. Bu adamı kimse dövmüyor mu? Aziz Yıldırım böyle şeylere izin vermezdi."



"Neymiş en erken şampiyonluğu Ersun Yanal getirmiş. Ersun Yanal mı yaptı şampiyon, gol mü attı? Efsane kadro vardı. Ersun Yanal gelsin bu kadroyu şampiyon yapsın o zaman. Kadıköy'de 2 tane boğa var, Birisi heykel diğeri de benim.

FREY 3. LİGDE OYNAYAMAZ



"Bu mu yeni yapılanma. Ben olsam Tayfun Korkut'u alırdım. Frey nedir, Almanya 3. liginde oynayamaz."



"Fenerbahçe, Audi Cup'ın içinden geçer. Bunu söyledim ya bak girmezler şimdi bunu..."



"Gidip sportif direktöre sorarsın, "Bu, Benzia'yı nerden buldun" diye sonra basarsın tokadı, refleks olarak."

JAİLSON ÇÖP

"Jailson çöp. Gitti, Galatasaray'a gol attı sonra futbolcuyu tokatladı, bizim taraftar hemen kral ilan etti. TFF, MHK diyosun ama sen önce kendi futbolcularına bakıcaksın."