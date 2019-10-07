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Seri, eşinin yaptığı yemekten zehirlendi

Galatasaray'ın Fildişili orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, evde yediği yemek nedeniyle gıda zehirlenmesi geçirerek Gençlerbirliği karşısında forma giyemedi.

Seri, eşinin yaptığı yemekten zehirlendi
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Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Jean Michael Seri'nin evde yediği yemek nedeniyle rahatsızlandığı ortaya çıktı. 

Gençlerbirliği maçında geçirdiği gıda zehirlenmesi nedeniyle forma giyemeyen Seri'nin evde yediği yemek nedeniyle rahatsızlandığı ortaya çıktı.

YERİNE SELÇUK OYNADI 

Eşinin hazırladığı yemeği yiyen Seri'nin Ankara'da sabaha kadar kustuğu ve tedavi edildiği öğrenildi.

Fildişi Sahilli futbolcuya serum tedavisi uygulandı.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yorgun düşen Seri maça yedek başlarken ilk 11'e Selçuk İnan yazıldı. Selçuk İnan'ın performansı da büyük tartışma yarattı. 

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